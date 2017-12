Kerstboom uit tuin gehaald en in brand gestoken in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Bij een woning in Kerkverreweide in Wijk en Aalburg is donderdagavond een kerstboom uit de tuin gehaald en vervolgens op straat in brand gestoken.

Een jong kind van het gezin raakte daarbij in paniek, aldus de politie. "Het kon niet bevatten wat er gebeurde. Begrijpen daders wat ze teweegbrengen bij iets waarvan zij denken dat het grappig is?", aldus de wijkagent op Twitter.

De politie heeft niemand kunnen aanhouden.