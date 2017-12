WERKENDAM • In een schuurtje achter een woning aan de Lozestoep in Werkendam is woensdagavond brand uitgebroken.

De brandweer is om 21:30 uur uitgerukt om de brand te blussen en kreeg het vuur onder controle.

Ontploffend vuurwerk zou volgens de eerste berichten de oorzaak van het ontstaan van de brand zijn geweest.

(later meer)

Volgens de tamtam: man van 96 in huis. Op tijd uit huis gehaald door omwonenden. Brand vermoedelijk als gevolg van zwaar vuurwerk ontstaan. https://t.co/F2g2DbdBO8 — Kees (@keesvreeken) 27 december 2017