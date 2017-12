Inbraken in scholen Almkerk, Hank en Waardhuizen

REGIO • De kerstvakantie is niet goed begonnen voor de basisscholen De Almgaard (Almkerk), De Wilgenhoek (Hank) en CBS Waardhuizen. Zij kregen inbrekers op bezoek.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd ingebroken in De Wilgenhoek en De Almgaard. Over schade of buit is niets bekend.

Zaterdagochtend vroeg was het raak bij de christelijke basisschool in Waardhuizen. Woudrichem.net meldt dat daar een blikje muntgeld werd meegenomen en een raam werd vernield.