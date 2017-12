Vrouw zwaargewond na vlam vatten zuurstoffles

WIJK EN AALBURG • Een vrouw uit Wijk en Aalburg is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat een zuurstoffles in haar woning vlam vatte.

Brandweer, politie en ambulance zijn met spoed op het incident aan de Rozenstraat in Wijk en Aalburg afgegaan. Ook een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar deze is uiteindelijk niet geland.

De vrouw liep volgens de politie brandwonden op in haar gezicht. Ze is met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.