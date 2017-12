Lichaam vermiste man uit Dussen gevonden

HANK • In Hank, in het water, is maandag het lichaam gevonden van de 76-jarige man uit Dussen die sinds 4 december vermist werd.

Johannes Antens, die doof en slechthorend was, was maandag 4 december uit zijn woning vertrokken en sinds die tijd ontbrak ieder spoor. De politie zocht eerder al tevergeefs naar hem in het water bij Dussen.

Een misdrijf of ongeluk wordt uitgesloten.