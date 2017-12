Vandalen vernielen in Werkendam winkelruit met vuurwerk

WERKENDAM • De ruit van de voordeur van een winkel aan de Hoogstraat in Werkendam is zondagavond door een explosief vernield. De politie neemt de zaak zeer serieus en is op zoek naar de dader.

Zondag 17 december rond 20:45 uur werd een explosief tot ontploffing gebracht dat tegen de voordeur van de winkel was bevestigd. Door de explosie ontstond veel rookontwikkeling en ging de ruit kapot. Glassplinters kwamen in de zaak terecht. Er raakte niemand gewond.

De vandaal is vermoedelijk gevlucht via de Koningssteeg. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld en is op zoek naar meer getuigen. Ten tijde van de ontploffing was in de bovengelegen woning niemand aanwezig.

Tips

Burgers die tips hebben over deze explosie kunnen dit doorgeven via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/melden, via de opsporingstiplijn 0800-6070 of WhatsApp 06-12207006, anoniem via 0800-7000 of via het Team Criminele Inlichtingen in een vertrouwelijk gesprek op het nummer 079-3458999.

Update:

De explosie is geweest bij bakkerij M. van der Steenhoven in #werkendam, de schade aan de toegangsdeur is voorzien van een houten plaat. pic.twitter.com/KesYpcXiNf — Tonnie (@tonnieontour) December 18, 2017