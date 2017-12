Meer dan zestig drugsvaten gedumpt in Hedikhuizen

HEDIKHUIZEN • De politie en brandweer zijn zaterdagochtend in actie gekomen in Hedikhuizen vanwege een dumping van drugsafval aan de Bokhovenseweg. Het gaat vermoedelijk om zo'n zestig tot zeventig vaten in

verschillende maten.

De dumping werd ontdekt om 11.15 uur. De berg vaten ligt op een parkeerterreintje aan de Maas, aan het eind van een doodlopend pad. De brandweer heeft het gebied afgezet. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het afval te ruimen.

De gemeente heeft een groot gebied afgezet met hekken en politielinten om te voorkomen dat mensen in de buurt van de dumping kunnen komen.

Vrijdagavond werd aan de andere kant van de Maas een vrachtwagen vol drugsafval werd ontdekt in het dorp Alem. Deze vrachtwagen ging in vlammen op.