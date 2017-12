WERKENDAM • De twee tieners uit de gemeente Werkendam, die sinds donderdag werden vermist, zijn terecht.

Dat meldt de politie vrijdagavond op Twitter.

De vermissing op opgelost. Beide zijn aangetroffen in Sliedrecht. https://t.co/o2s35YhCpq — HV Altena (@HVAltena) December 15, 2017

De 15-jarige jongen en het 15-jarige meisje waren donderdag vertrokken vanaf de Ereprijs in Werkendam en het laatst gezien in Sliedrecht, zo liet de wijkagent weten. Hij sprak over een 'urgente vermissing'.

Urgente vermissing 2 minderjarigen. Jongen 15 jaar, 1.70 lang, blank, tenger, donker bruin kort haar, zwarte sneakers met groen Nike teken, blauwe jas.

Meisje 15 jaar, 1.65 lang, druin haar in staart, spijkerbroek, adidas schoenen wit, zwarte jas met bontkraag. 1-2 — Wijkagenten Aalburg (@wa_altena01) December 15, 2017