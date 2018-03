Giessen-Rijswijk krijgt eigen dorpsraad

GIESSEN/RIJSWIJK • Giessen-Rijswijk heeft vanaf 1 april een dorpsraad. Deze dorpsraad is voortgekomen uit de Stichting Eén-Giessen/Rijswijk, die al ruim tien jaar actief is in de dorpen Giessen en Rijswijk.

De dorpsraad Giessen-Rijswijk zal zich inzetten om de algemene belangen van de dorpsbewoners te behartigen, waarbij de leefbaarheid centraal staat. De dorpsraad is een gesprekspartner van de gemeente en spreekbuis voor de bewoners. De dorpsraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over zaken die de leefbaarheid van de dorpen aangaan.

Gesprekspartner

"Als gesprekspartner van de gemeente zullen op deze manier zoveel mogelijk de specifieke mening en wensen van de leefgemeenschap ingebracht worden", zo laat de kersverse dorpsraad weten.

"De dorpsraad wil op deze wijze een bijdrage leveren aan een nieuwe vorm van democratie die in deze tijd actueel is. Hiervoor blijven de lijnen tussen inwoners, raad en gemeente kort, ook bij een grotere gemeente. Als Giessen en Rijswijk per 1 januari 2019 opgaan in één gemeente Altena is het belangrijk om de leefgemeenschap van Giessen en Rijswijk als één te zien. Met een goed functionerende dorpsraad ontstaan er toenemende mogelijkheden om samen met de gemeente onze eigen leefomgeving te bepalen."