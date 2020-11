Drie studenten uit de regio starten bedrijf voor uitdagende dagjes uit

GROOT-AMMERS • Max van Engelen (20) uit Groot-Ammers heeft met twee vrienden uit Gorinchem een bedrijfje opgezet: Bamdag. Voor dagjes uit waarbij mensen uit hun comfortzone komen.

Het drietal is student aan de Hogeschool Rotterdam. Hoe gaan ze precies te werk? Max: “Mensen kunnen bij ons hun interesses aangeven en wij stellen hun dag samen. Ze geven ons ook een datum, het aantal personen en de regio door.”

Lijst activiteiten

Als gevolg van de huidige RIVM-maatregelen zijn de mogelijkheden wel beperkter. “Je mag maar met twee personen over straat. Maar alle activiteiten zijn grotendeels mogelijk. We hebben een lijst met meer dan 500 activiteiten, zoals skydiven, een kookcursus bij een chefkok en bungeejumpen in Scheveningen. We zijn met allerlei bedrijven contacten aan het leggen en gaan partnerships aan. De meeste dingen hebben we zelf getest; we vinden het leuk om onze grenzen te verleggen.”

Verrassing

De opdrachtgever krijgt 48 uur van tevoren de planning te zien. “We willen het grotendeels een verrassing laten zijn. De klant kan zelf kiezen of hij als groepsleider alle informatie met de groep deelt. Mensen kunnen met de auto gaan of met het ov. Wij doen er een routeplanning bij, informatie over parkeerplekken en checken de reistijd. Maar wij kunnen ook het vervoer helemaal regelen.”

Compagnons

De twee compagnons van Alex zijn: Alec Ledderhof en Bram van Wijngaarden uit Gorinchem. “Alec is 20, Bram is 19. We volgen alle drie de opleiding ondernemerschap en retail management aan de Hogeschool Rotterdam.”

Voor meer informatie: www.bamdag.nl