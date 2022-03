Sliedrecht heeft Leerdamse dreun goed verwerkt en wint van FC De Bilt

DE BILT/SLIEDRECHT • Sliedrecht heeft de inhaalpartij tegen FC De Bilt dinsdagavond met een overwinning kunnen afsluiten. In de gelijkopgaande partij moest Sliedrecht na een 0-2 ruststand in de slotfase nog een doelpunt incasseren (1-2).

Van de eerste helft waren eigenlijk alleen de laatste paar minuten spannend en interessant. Gedurende de eerste 40 minuten ontspon zich een gelijke strijd waarbij eigenlijk geen enkele kans werd gecreëerd. Beide teams grossierden in lange ballen die niet of nauwelijks goed aankwamen. Het was dan ook wachten tot er een doelpunt zou vallen.

En dat gebeurde ook, toen vijf minuten voor de pauze Marciano Simonis een vrije trap van buiten het strafschopgebied keurig via de paal binnen krulde (0-1). Op slag van rust kopte de meegekomen verdediger Roy van ’t Hoog zelfs nog de 0-2 binnen en leek Sliedrecht op de goede weg te zijn voor een overwinning.

Aanvalsdrift getemperd

De gastheren dachten hier na de pauze anders over en startten een fel offensief waardoor Sliedrecht veel te veel achteruit ging lopen en zichzelf regelmatig in de problemen bracht. Toch ontbrak ook bij FC De Bilt de zuiverheid in de passing en was de aanvalsdrift van FC De Bilt ook weer snel getemperd. Een kopbal van Beemsterboer op de kruising had de wedstrijd op slot kunnen gooien, maar in de eindfase kwam FC De Bilt toch via een strafschop nog wat dichterbij (1-2).





Het was toch nog even spannend in de Bilt. We lieten de 2e helft de tegenstander weer in de wedstrijd komen. Waardoor het nog de laatste minuten spannend werd. Maar trots op de mannen. We hebben als team weer met elkaar gestreden. Punten weer in de tas #1-2 #eenheid #vrienden — Dennis van der Steen ?? (@delasteinho) March 22, 2022

Sliedrecht tankte met deze overwinning wat zelfvertrouwen na het verlies van zaterdag tegen LRC en zaterdag 26 maart wacht op de Lockhorst koploper HSV De Zuidvogels, waarbij Sliedrecht een poging moet wagen om zich in de kopgroep te nestelen. Aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

(verslag: Joop Hartog, vv Sliedrecht)