Tim Verwolf 29e in Omloop van de Braakman

REGIO • De Langerakse Jan van Arckel-nieuweling Tim Verwolf is zaterdag 29e geworden in de Omloop van de Braakman.

De klassieker over 84 kilometer, met in elke ronde drie pittige kasseienstroken, kenmerkte zich door een aantal valpartijen. Hierdoor vielen er al vroeg gaten in het peloton, waardoor onder meer Mees Bassa (Goudriaan), Daan van Werd (Oud-Alblas) en Bram Jansen (Lexmond) uit koers werden gehaald.

Tim Verwolf kon goed mee in het peloton en zette namens JvA de beste klassering neer. In de groep erachter klasseerde Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) zich als 37e. Zijn dorpsgenoot Rick Versloot reed in de laatste ronde lek en kwam als 56e over de meet.