Volop actie en vermaak bij viering 75-jarig jubileum vv SteDoCo

HOORNAAR • Voor jong en oud was er zaterdag volop actie en vermaak tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van voetbalvereniging SteDoCo in Hoornaar.

Op het sportpark waren er ‘s middags vanaf het middaguur allerlei sportieve activiteiten voor jongens en meisjes. Daarna waren er meerdere speciale wedstrijden, zoals een jubileumwedstrijd met oud-spelers van het eerste herenelftal. Afsluitend was er een barbecue en een feestavond.

De jubileumdag afgelopen zaterdag was geslaagd! Het was een feest voor jong en oud. Hou voor meer beelden onze social media in de gaten. pic.twitter.com/786zYW87x1