Twee eerste plaatsen voor Simply Green in Putten

MOLENAARSGRAAF • Tractorpullingteam Simpy Green uit Molenaarsgraaf behaalde afgelopen weekend twee eerste plaatsen in Putten.

Vrijdag kwam het team uit in de Nederlandse competitie in de 4,5 TonSuperSport Top. Chauffeur was Marien den Besten. Aan de start kwamen twaalf deelnemers; vier daarvan reden de finale. Daarin was de beste afstand voor Simply Green met 98,11. Tweede werd ‘Erik Peetes’ met 98,04 en derde Secret of the Valley met 97,42.

In de tussenstand staat Simply Green hiermee nog steeds tweede met 1210 punten; ‘Erik Peeters’ staat eerste met 129 punten.

Floating finish

Een dag later kwam Simply Green uit in de Europese competitie. Drie wedstrijden rijden deelnemers uit Europa tegen elkaar. Chauffeur daarbij was Laurens den Boer. In verband met het gebrek aan tijd werd een floating finish gereden, waarbij er sprake is van maar één run. Met 105,26 haalde Simply Green het goud binnen.

In deze competitie staat het Alblasserwaardse team dik bovenaan met tien punten voorsprong en nog één wedstrijd te gaan. De volgende wedstrijd die wordt verreden is voor het (EC) EuroCup Farmstock 4,5 Ton SuperSport Kampioenschap op zaterdag 23 Juli in Sønder Hygum (DK) (Denemarken).