Wielrenners leveren tijdens Ronde van Groot-Ammers levendige strijd op Ammerse dijk

GROOT-AMMERS • Max Haaksman haalde zaterdag tijdens de Ronde van Groot-Ammers de eerste plaats binnen bij de Amateurs.

Deze categorie kwam als slotstuk aan de start. In het begin ontsnapten diverse renners, maar zij werden ook weer teruggehaald. Ten slotte ontstond een kopgroep van zes man, die elkaar tot het einde bleven uitdagen. Han van de Poppe demarreerde een aantal keer achter elkaar, maar kwam niet weg. In de eindsprint reed Max Haaksman naar een mooie overwinning.

Uitslag Amateurs: 1. Max Haaksman (Utrecht) 2. Han van de Poppe (Ameide) 3. Nick Zuidewind (Lisse) 13. Gert van der Grijn (Ameide) 15. Sten Hopstaken (Noordeloos) 16. Jan Arie Scherff (Waardhuizen).

Demarrages

De Junioren gingen als eerste van start. Op het snelle parcours met elke ronde een klim naar de dijk vlogen ze er van start af aan in. De demarrages volgende elkaar op en de Jan van Arckel-renners Thijs Wemmers, Patrick Blokland en Jan van Heukelum lieten zich regelmatig van voren zien. Als sterkste kwam Ralph-Karsten van der Vliet uit de strijd, die na een mooie solo een ronde voorsprong veroverde. De laatste ronde werd voor hem een ereronde.

Uitslag Junioren: 1. Ralph-Karsten van der Vliet (Soest) 2. Tim van der Poel (Papendrecht) 3. Matthijs Bink (Drunen) 8. Patrick Blokland (Noordeloos) 12. Jan van Heukelum (Hoornaar) 13. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf).

Startlicentie

De Startlicentie is bedoeld voor renners die op een laagdrempelig niveau wedstrijden willen rijden, zoals voorheen in de regiocompetitie. Hier kunnen de regionale coryfeeën zich uitleven in de sfeer van een echte wedstrijd met de mogelijkheid om door te groeien naar een hogere categorie of juist af te bouwen na een wedstrijdcarrière.

Na enkele ronden maakte Harmen Brandwijk zich los uit het peloton om af te tasten hoe zijn vorm zou zijn na een zwaar weekend in de Alpen. Dat bleek wonderwel goed te zijn, want niemand zag nog kans hem te achterhalen.

Tekort

De klim naar de dijk bleek een peulenschil in vergelijking met de Galibier. Tim van Lopik bleef hangen op tien seconden en de rest kwam tekort. De steeds beter rijdende Menno Vonk won de sprint om de derde plaats.

Uitslag Startklasse: 1. Harmen Brandwijk (Bleskensgraaf) 2. Tim van Lopik (Gorinchem) 3. Menno Vonk (Meerkerk).