Isis Versluis uit Meerkerk na superstart als tweede meisje op het podium

ALBLASSERWAARD • De mountainbikers van Jan van Arckel hebben tijdens de landelijke competitie in Hapert goed gepresteerd.

Op een uitdagend parcours werden zware wedstrijden verreden. In categorie 5 had Isis Versluis (Meerkerk) een superstart. Ze was veruit als snelste weg van de 38 deelnemers en pakte in de eerste ronde een voorsprong van zeven seconden op de naaste achtervolgers.

Daarna kreeg ze last van steken in haar zij, waardoor ze niet het maximale uit haar wedstrijd kom halen. Isis werd uiteindelijk vierde en mocht als tweede meisje naar het podium.

In categorie 2 reed Zeb Mesker uit Meerkerk een goede race. Zeb, bezig aan zijn eerste seizoen, eindigde in Hapert op de twaalfde plaats. In categorie 3 reed Willem van Wijngaarden (Giessenburg) een stabiele race. Hij eindigde op de negentiende plaats. In categorie 4 reed Max van Kolfschoten (Giessenburg) naar de vijfde plaats.