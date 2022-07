Jubilarissen vv Ameide alsnog gehuldigd tijdens jubileumweekend

AMEIDE • Tijdens het zeer succesvol verlopen jubileumweekend heeft vv Ameide alsnog de jubilarissen van de afgelopen twee jaar gehuldigd.

Achttien jubilarissen waren hierbij aanwezig en ontvingen de bloemen en bijbehorende beeldjes.

Het betrof de volgende aanwezige jubilarissen:

2020: Jelle de Haan, Ronny van Dijk en Marc de Kruijk (25 jaar), Cor Bakker, Rinus Maat, Arie Streefkerk en Ad Zwartbol (40 jaar), Arie van der Grijn en Cees Rietveld (50 jaar) en Klaas van Oort (75 jaar).

2021: Bas den Hartogh en Andre de Groot (25 jaar), Antoine de Blank (40 jaar), Gert Jan de Groot, Goof den Hartogh en Eddy van de Heuvel (50 jaar), Gerard Streefkerk (60 jaar) en Gerrit van Kekem (70 jaar).

Bijzonder te vermelden is Klaas van Oort, de erevoorzitter, die al vanaf de oprichting in 1945 actief is binnen de club. Inmiddels dus al 77 jaar verbonden aan de club en nog steeds nagenoeg altijd zowel thuis als uit bij de wedstrijden van het eerste in de bestuurskamers te vinden.

De afwezigen zullen hun aandenken binnenkort alsnog ontvangen.