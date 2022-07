47e Wielerronde Groot-Ammers op zaterdag 9 juli

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 9 juli staat Groot-Ammers, na 2 jaar onderbreking, weer in het teken van de wielersport. De 47e wielerronde wordt verreden op het vertrouwde korte rondje ‘dijk op, dijk af’.

Mooie ingrediënten die garant staan voor attractieve wedstrijden met sterke winnaars. Start en finish zijn gesitueerd op de Voorstraat, waardoor de Kerkstraatstoep weer een scherprechter zal zijn.

Op vrijdagavond 8 juli is het eerst de beurt aan de basisschooljeugd in de Fien & Tuin Dikke Banden Race. De kinderen kunnen zich vooraf aanmelden via hun school of nog inschrijven vóór de wedstrijd tot 18.45 uur. Om 19.00 uur klinkt het eerste startschot in de Molenlaan.

Doordat de nieuwe BONI Supermarkt medewerking heeft verleend, kunnen de renners van de eerste koers op zaterdag 9 juli om 17.00 uur worden weggeschoten. Het spits wordt dit jaar afgebeten door de junioren. De categorie met jonge talenten die er om bekend staan onbevangen en attractief te koersen. Christiaan van Rees start als plaatselijk favoriet. De regio is sterk vertegenwoordigd met op de startlijst zijn Micha Mouthaan (Nieuw-Lekkerland), Peter Paul Stolk (Streefkerk) Jost van der Streek (Ottoland), Thijs Wemmers (Bleskensgraaf), Patrick Blokland (Noordeloos) en Jan van Heukelum (Hoornaar).

Om 18:45 uur is het de beurt aan de Startlicentiehouders (voorheen Regiorekreanten). Bekende namen die staan ingeschreven en een gooi naar de overwinning gaan doen zijn Harmen Brandwijk, Dirk Jan Verspuij, Jan Bassa, Rob Verheij en William Westerlaken, die op Ammers zijn favoriete rondje vindt. De thuisrijder in deze categorie is Matthias Hoogendoorn.

Om 19.45 uur is het slotakkoord dit jaar voor de Amateurs. Op de startlijst een mooi aantal inschrijvers met daar bij de namen van Jorit Slaman, Youri Deelen en Ando Overbeek (Schoonhoven), Jos van der Leer, Maarten Speksnijder en Niels van der Velden (Lekkerkerk). Gert van der Grijn en Han van de Poppe (Ameide) zullen de regionale eer namens GRC Jan van Arckel hooghouden.

Het rondje van 1 km, met telkens de beklimming van de Kerkstraatstoep is een garantie voor wedstrijden met veel strijd en sterke winnaars: mooie wielersport en een gezellige sfeer op en rond parcours.