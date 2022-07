Groot-Ammers definitief gedegradeerd, zaak onduidelijkheden wedstrijdformulier geseponeerd

GROOT-AMMERS • Het door het bestuur van vv Groot-Ammers gevraagd onderzoek naar het ingevuld wedstrijdformulier van de nacompetitiewedstrijd Sv Nieuwdorp-Groot Ammers op zaterdag 25 juni heeft voor de Alblasserwaarders niet het gewenste resultaat opgeleverd. De zaak is geseponeerd en Groot-Ammers is nu definitief gedegradeerd uit de derde klas.

“We hebben donderdag 30 juni een uitgebreide brief van de KNVB ontvangen. Met de mededeling dat de zaak is geseponeerd en gesloten. Nader onderzoek heeft aangetoond dat er technische problemen waren met het digitaal invullen van het wedstrijdformulier voor de aftrap”, aldus Groot-Ammers voorzitter Rolf Kamsteeg na de mededeling van de bond.

“In samenspraak met competitieleider van de KNVB is voor de wedstrijd kortgesloten dat er op een andere manier de speelgerechtigde voetballers zouden worden gecontroleerd en vastgelegd. Daarvan waren wij niet op de hoogte gesteld. Jammer, want wanneer de scheidsrechter van dienst of zijn assistenten en ook onze tegenstander Sv Nieuwdorp ons vooraf hadden geïnformeerd en hadden meegenomen in de gekozen oplossingen die met de KVBB waren afgestemd, dan was een hoop onduidelijkheid voorkomen geweest.”

Kamsteeg en zijn club kunnen leven met de uitkomst. “De KNVB geeft eerlijk toe dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. Maar ook geen aanleiding tot het nemen van sancties. De zaak is gesloten en wij spelen volgend seizoen een klas lager. We hebben er vrede mee. Want de KNVB heeft uitgebreid onderzoek gedaan en ook uitvoering uitgelegd wat er is gebeurd. Wat ons betreft een faire en goed onderbouwde uitspraak. Overigens was de op papier onterecht aan Pieter van der Horst gegeven rode kaart te wijten aan mix-up door het nodige ouderwetse handwerk. Die onjuiste beslissing was binnen een dag gecorrigeerd.”

Theo Sprong