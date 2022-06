Mick Heijsteeg wint goud bij NK Boksen

ARKEL/ROTTERDAM • Tijdens het NK Boksen, afgelopen weekend, is Mick Heijsteeg Nederlands Kampioen geworden in de Startersklasse tot 75 kilo.

Na zijn trainingsmaatje Dylan is nu ook Mick Nederlands Kampioen en is Barbells & Punches uit Arkel twee Nederlands kampioenen rijker.

Afgelopen zaterdag bokste Mick een mooie finalepartij in het sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Na de formele afhandeling, wegen en medische keuring, was Mick als partij nummer 10 aan de beurt. Zijn opponent bleek ruim een kop groter te zijn. De tactiek werd besproken, omgekleed, voorbereid en onder luide toejuichingen van familie, vrienden en sporters van Barbells & Punches, over de catwalk naar de ring.

Mick nam gelijk initiatief en viel aan met hoge en lage stoten, zoals afgesproken. Hij maakte een mooie serie en raakte zijn tegenstander met een harde rechtse. Hij bleef goed door boksen en snel daarna weer door met een vlotte en harde serie. “Resultaat: acht tellen hersteltijd voor zijn tegenstander, die daarna achter de feiten aanliep”, aldus Andrew Leverington en Lode Verhage, trainers van Mick.

De tweede en derde ronde lieten eenzelfde beeld zien en met een unanieme juryuitslag van 3-0 werd hij tot winnaar uitgeroepen. Onder luid gejuich en applaus verliet hij de ring als Nederlands Kampioen 2022. Dylan Vos ging hem in 2021 voor en nu zijn de vaste trainingsmaatjes beiden houder van de Nederlandse Kampioenstitel Boksen. Samen trainen ze bij Barbells & Punches in Arkel.