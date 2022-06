Clubkampioenen bij SNA Badminton in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Bij SNA Badminton in Bleskensgraaf zijn de clubkampioenschappen gehouden.

In de categorie U12 was het goud voor Anna Boot, zilver voor Joël Vonk en de derde plek was voor Lucas Korevaar.

In de categorie U14 (meisjes) bij de clubkampioenschappen van SNA Badminton was het goud voor Corinda Verdoorn, het zilver ging naar Eva Hartman en brons was voor Joanne Voets.

Martijn de Ruijter won bij de U15 voor de derde keer goud tijdens de clubkampioenschappen van SNA Badminton, deze keer in de categorie U15, zilver en brons waren voor Joël de Jongh en Bart van Soest.

In grootste categorie (U18) was de gouden medaille voor Jesse Vonk, zilver voor Lotte van Heteren en brons voor Geert Korevaar en Levi den Otter.

In september beginnen de trainingen weer. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom op maandagavonden in de Spil in Bleskensgraaf. Meer info: www.snasport.nl.