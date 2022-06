Chava en Jos winnen jeugdviscompetitie bij HSV De Graafstroom

MOLENAARSGRAAF • De jeugdviscompetitie van HSV De Graafstroom is na vijf avonden vissen ten einde gekomen.

In de categorie 5 tot en met 8 jaar was Chava Molenaar heer en meester, gevolgd door Ian de Heer en Rhode van Maanen. In de categorie 9 tot en met 13 jaar wist Jos Mourik de concurrentie voor te blijven, gevolgd door Joas Struijk en Aaron de Groot.