Regiorenners in middenmoot bij NK Elite zonder contract

REGIO • De regiorenners Jarri Stravers uit Groot-Ammers en Kelvin van den Dool uit Hoogblokland zijn zondag 26 juni bij de NK Elite zonder contract, die verreden werd op de VAM-berg in Drenthe, in de middenmoot geëindigd.

Voor Jan van Arckel (JvA) deden niet alleen Jarri en Kelvin mee, maar ook Lennart van Houwelingen (Hardinxveld), Wim de Bruin (Hardinxveld) en Antonie van Noppen (Ridderkerk) verschenen aan de start.

De wedstrijd ging over een afstand 126 km: 9 rondes van 14 km, waarbij elke ronde 2 keer de VAM-berg moest worden bedwongen.

De hele wedstrijd werd er attent gekoerst. Iedere doorkomst op de VAM-berg zaten alle JvA-renners in de kop van het peloton. Voordat de koers echt losbarstte werd Antonie getroffen door materiaalpech na een valpartij. Jarri was zeer actief wat resulteerde in een aantal ontsnappingspogingen, die helaas teniet werden gedaan door het werk van meerdere ploegen die het peloton bijeen wilden houden.

Juist op het moment dat Kelvin samen met Wim en Lennart op kop van het peloton het tempo dicteren vind er een grote valpartij plaats. Gelukkig zijn onze overgebleven vier renners hier niet bij betrokken.

Het lukte geen kopgroep om weg te blijven wat resulteerde in een sprint van het peloton bij de finish bovenop de VAM-berg. Jelle Johannink wist hier de overwinning te pakken voor Stan Godrie en Jos Koop.

Lennart wist naar een 20e plaats te sprinten, Wim de Bruin naar een 22e plaats, Kelvin van den Dool naar de 29e plaats en Jarri Stravers naar de 42e plaats.