Eerste plaats voor tractorpullingteam Red Dream in Staphorst

STAPHORST/BLESKENSGRAAF • Tractorpullingteam Red Dream uit Bleskensgraaf behaald vrijdag in Staphorst een eerste plaats gehaald in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo van de NTTO.

Chauffeur in Staphorst op de Red Dream was Laurens van Vuuren. Met dit resultaat steeg het Alblasserwaardse team een plaats in het klassement, van drie naar twee met één punt verschil. Vrijdag kwamen er zes deelnemers aan de start. Drie tractoren reden de finale. De beste afstand was voor Red Dream met 103,37, tweede was Maximum Massey die een afstand neer zette van 101,95 en de derde plek was voor Sound of Dynamite met 99,63.

De volgende wedstrijd die word verreden voor het Nederlands Competitie NTTO Farmstock 4,5 Ton SuperSport Promo kampioenschap is zaterdag 23 juli in Aagtekerke.