Christiaan van Rees wint Ronde van Honselersdijk

HONSELERSDIJK/GROOT-AMMERS • Christiaan van Rees heeft de 58e Ronde van Honselersdijk gewonnen.

Het kleine deelnemersveld bij de junioren kreeg een omnium voorgeschoteld. De renner uit Groot-Ammers won de puntenkoers en het criterium over onbekende afstand en werd tweede in de afvalkoers; ruim voldoende voor de eerste plaats in het algemeen klassement.

Het was voor Christiaan van Rees de eerste zege in het shirt van zijn nieuwe ploeg Westland Wil Vooruit.