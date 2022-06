Wim de Bruin schrijft Streetrace Nieuwpoort op zijn naam

NIEUWPOORT • Na twee coronajaren keerde de Slag om Nieuwpoort, een streetrace, woensdag terug op de regionale wielerkalender. In de A-klasse ging Hardinxvelder Wim de Bruin met de overwinning aan de haal.

Op een mooi en uitdagend parcours in het historische binnenstadje werd er onder tropische omstandigheden gekoerst. De organisatie was in handen van Stichting Sportevenementen Nieuwpoort/Langerak in samenwerking met RC Jan van Arckel. Uitslagen:

A-klasse: 1. Wim de Bruin, 2. Lennart van Houwelingen, 3. Mika Bouman.

B-klasse: 1. Fausto van Tuyl, 2. Pieter van der Sluijs, 3. Daniël Bronswijk.

B-Masters (45+): 1. Rien van der Dussen, 2. John Hakkesteeg, 3. Jeroen Nouwens.

Dames: 1. Dieke van Wilgen, 2. Noa Stolk, 3. Susanne Prins.

D-klasse jongens: 1. Darian Groeneveld, 2. Ivan Koorevaar, 3. Xander van Waardenburg.

Meisjes: 1. Isis Versluis, 2. Rosalie van Bruggen.

E-klasse jongens: 1. Stan Zeelenberg, 2. Niek Wolthuis, 3. Stef Vroegh.

Meisjes: 1. Imke van Houwelingen.

F-klasse jongens: 1. Florian Castein, 2. Luit Blom, 3. Willem van Wijngaarden.

Meisjes: 1. Mila Prins, 2. Marit Elgersma, 3. Zoë van Waardenburg.

G-klasse jongens: 1. Jeftha Schild, 2. Zeb Mesker, 3. Jelte van der Leer.

Meisjes: 1. Gerlinde de Haas, 2. Anouk Elgersma, 3. Bregje van Doesburg.

Basisschool: jongens: 1. Raf van de Broek, 2. Walter Boele, 3. Maxim Verschuur.

Meisjes: 1. Emy Nobel, 2. Liz Huijbregts, 3. Emma van den Berg.