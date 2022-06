Britt Verschoor wint Bram Blonk-wisselbokaal

GROOT-AMMERS • Bij de clubkampioenschappen van gymvereniging WIK heeft Britt Verschoor de Bram Blonk-wisselbokaal gewonnen. Zij was de turnster met de hoogste E-score, die aangeeft hoe strak en netjes de oefening is uitgevoerd.

In de bovenbouw ging de zege naar Alissa van Luik met een score van 45,5 punten. Britt Verschoor werd tweede met 45,1 punten.

In de middenbouw was het goud met 43,55 punten voor Else Gijssen. Carmen Bikker pakte met 40,2 punten het zilver.

Voor de turnsters in de onderbouw waren er stickers te verdienen door op diverse toestellen te laten zien hoe goed ze een bepaald element konden uitvoeren.