Wielerronde van Giessenburg in de polder

GIESSENBURG • De wielerronde van Giessenburg verlaat zaterdag 2 juli de dorpskern en zal ‘ouderwets’ worden verreden op het polderparcours Peursumseweg - Schuitenmakersweg - Vierendeelweg. Gezien het grote aantal inschrijvingen wordt deze ‘switch’ door de renners enorm gewaardeerd.

Het wielerspektakel barst om 12:00 uur al los met een loopfietsenwedstrijd voor kinderen tot vijf jaar en een dikkebandenrace voor kinderen van vijf t/m acht jaar en van negen t/m twaalf jaar.

Om 13:00 uur worden de junioren weggeschoten voor een koers over 60 kilometer. Daarna is het om 14:45 uur de beurt aan de amateurs/beloften/eliterenners, die 90 kilometer voor de wielen krijgen.

Funklasse

De Startlicentie staat gepland om 17:00 uur. Tot het deelnemersveld behoren onder anderen de Giessenburgers Kenny Bongers, Sander Spoolder en Arno Hartog. Hun wedstrijd gaat over 35 kilometer.

Op hetzelfde moment start ook de Funklasse, voor de echte wielerrecreanten uit de Alblasserwaard. Zij rijden 20 kilometer over de polderwegen, waar de wind een lelijke spelbreker kan zijn.

De organisatie van de Ronde van Giessenburg is in handen van RC Jan van Arckel in samenwerking met de Oranje Brigade.