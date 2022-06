Eerste en derde plaats voor Simply Green in Made

• Simply Green in actie in Staphorst.

MADE • Tractorpullingteam Simply Green heeft afgelopen weekend een eerste en een derde plaats gepakt in Made.

Het groene gevaarte uit Brandwijk pakte de zege in de Euro Challenge. De EC is een Europese wedstrijd die dit seizoen drie wedstrijden telt. Er werd met acht deelnemers door omstandigheden -tijdgebrek/regen- een floating finish (één run) gereden. Laurens den Boer zette met 112.72 meter de beste afstand neer, voor Back in Business (Denemarken, 112.43) en John 1 Extreme Edition (Denemarken, 110.46).

In de nationale competitie in de 4,5 ton SuperSport Topklasse moest Simply Green genoegen nemen met het brons. Marien den Besten plaatste zich voor de finale, waarin Erik Peeters met 111.65 meter de winnende afstand neerzette. Secret of the Valley werd tweede met 109.84 meter en Simply Green derde met 107.96 meter. Erik Peeters leidt met 92 punten in de NK-tussenstand. Simply Green staat tweede met 73 punten en Secret of the Valley derde met 70 punten.

De volgende wedstrijd is zaterdag 25 juni in Staphorst.