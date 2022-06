Streefkerk schrijft clubgeschiedenis met promotie naar tweede klasse, Arkel degradeert vanaf de penaltystip

HOORNAAR • De bijna 1500 toeschouwers bij gastheer SteDoCo kregen toch nog een vooral spannende pot voetbal te zien. De finale van de nacompetitie kwam laat op gang, maar uiteindelijk wel met Streefkerk als terechte winnaar. De derdeklasser nam de strafschoppen net iets beter dan Arkel. De enige misser van Arkels' aanvoerder Remie Schuurman -buitenkant paal- was een dure.









“En een zure, zeker voor Remie. Maar we zijn realistisch. Je degradeert niet vandaag. We begonnen met een selectie van twintig spelers, maar al vroeg in het seizoen raakten belangrijke en tweedeklaswaardige spelers zwaargeblesseerd. We moesten een beroep doen op jonge jongens en die deden dat goed. Ook vandaag, want de jonge Bram de Gans nam wel de zware verantwoording om een penalty te nemen”, aldus een teleurgestelde ASV Arkel-trainer Leon Elands.

Je droomt, je gelooft en je fikst het

Streefkerk kon dat wel. “We waren gewoon beter. Helaas zat de sleutel niet in de wedstrijd, maar we hebben terecht met strafschoppen gewonnen.”, kraaide trainer Pieter Lagendijk na afloop van geluk. “In het voorjaar heb ik gezegd dat promotie te vroeg is voor deze ploeg. Maar de afgelopen twee maanden hebben we goede stappen gemaakt en ik durf nu te zeggen dat we er klaar voor zijn. We gaan het zien in de tweede klasse. De sleutel zit in geloven. Je droomt, je gelooft en je fikst het.”



