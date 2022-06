Suzanne de Witte dagkampioen bij wedstrijden in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Suzanne de Witte is vorige week met haar paard Evita dagkampioen geworden bij de onderlinge wedstrijd voor paarden en pony’s in Bleskensgraaf.

Het was een gezellige, druk bezochte en vooral sportieve dag waar vriendschappelijk werd gestreden voor het dagkampioenschap. Suzanne de Witte was zowel in de L dressuur eerste en sprong ‘s middags een parcours van een meter en daar werd ze met een hele snelle barrage ook eerste. Suzanne ging met de wisselbeker naar huis. Op 24 september is er weer een onderlinge wedstrijd.