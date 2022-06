NIEUWPOORT • De streetrace ‘De Slag om Nieuwpoort’ wordt gehouden op woensdag 22 juni.

In het hart van het vestingstadje wordt een uitdagend mountainbikeparcours uitgezet, net als in 2019, toen de laatste editie werd verreden.

Er is startgelegenheid in acht categorieën, van jeugd tot en met licentiehouders. De eerste start is om 17:00 uur, terwijl het laatste startschot om 20:50 uur klinkt. Inschrijven kan via: www.janvanarckel.nl.