Johan Schep erelid van vv Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Johan Schep is tijdens de feestavond ter ere van het 90-jarig jubileum van vv Groot-Ammers benoemd tot erelid van de club. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van een zichtbaar emotionele voorzitter Rolf Kamsteeg.

Kamsteeg werd enkele jaren geleden door Schep gerekruteerd als jeugdbestuurslid en nam niet snel daarna het stokje van Schep over als jeugdvoorzitter. Schep maakte achttien jaar deel uit van het jeugdbestuur en was daarna ook nog een aantal jaar leider van het meisjesteam van zijn dochter en van het eerste elftal.

Door ziekte heeft Johan zijn taken neer moeten leggen, maar nog altijd is hij een trouwe bezoeker van het sportcomplex. ,,Schep is voor de club en voor de ontwikkeling van de jeugdafdeling heel erg belangrijk geweest. Hij heeft deze eretitel dan ook dubbel en dwars verdiend,’’ aldus Kamsteeg.