Touwtrekkers Streefkerk naar NK

STREEFKERK • TTV Streefkerk doet zaterdag 18 juni in zowel de jeugdklasse als in de 640 kg-klasse mee aan het Nederlands kampioenschap touwtrekken in Eibergen.

Afgelopen zaterdag tijdens de laatste competitiewedstrijd in Veenendaal pakte de Streefkerkse touwtrekjeugd de dagzege. Doordat de concurrentie punten verspeelde, eindigde Streefkerk en passant ook als eerste in de competitie.