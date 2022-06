Jost van de Streek 31e in klimklassieker, Jens Bassa knap 22e in Norg

REGIO • Jan van Arckel-junior Jost van de Streek is zaterdag als 31e geëindigd in de klimklassieker Omloop van de Maasvallei. De Ottolander wist zich te handhaven in het peloton.

Jan van Heukelum (Hoornaar) en Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) haalden de finish niet. Zij konden het hoge tempo niet volgen -waarbij Thijs de pech had van een valpartij- en werden net als 120 andere renners vanwege een te grote achterstand uit de koers gehaald.

De nieuwelingen stonden aan het vertrek in de Ronde van Tiel. Tim Verwolf (Langerak) werd zestiende en Mees Bassa (Goudriaan) twintigste.

Jens Bassa

De Goudriaanse belofterenner Jens Bassa zou zondag aanvankelijk geen wedstrijd rijden, maar werd wegens de afmelding van één van zijn ploeggenoten zaterdagavond laat uit bed gebeld of hij kon invallen tijdens de Wielerdag Noordenveld in het Drentse Norg. Deze koers over 172 kilometer met meerdere kasseienstroken telt mee voor de KNWU-clubcompetitie. Jens Bassa wist zich te handhaven in de kopgroep en werd ondanks een lekke band in de laatste ronde knap 22e. Van de 156 deelnemers zijn er slechts 70 gefinisht.