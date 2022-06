Isis Versluis zevende op NK

NIJVERDAL/REGIO • Op het NK-jeugdwielrennen in Nijverdal heeft Isis Versluis in haar leeftijdscategorie zaterdag de zevende plaats behaald. De Meerkerkse was net weer op de been na een week ziek te zijn geweest.

Debutante Marilene van de Graaf (Groot-Ammers) klasseerde zich in dezelfde categorie als 38e.

Deborah van Ooijen eindigde als 23e in categorie 3 en Jedidjah van Ooijen als 24e in categorie 4. Ook beide Sliedrechtse zussen reden voor het eerst een nationaal kampioenschap op de weg.