Tweede plaats Simply Green in Stroe

• Simply Green in actie in Staphorst.

STROE/BRANDWIJK • In het Gelderse Stroe is Simply Green zaterdag tweede geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse van de NTTO. In het algemeen klassement steeg het groene gevaarte van de vijfde naar de tweede plek.

Vanwege tijdgebrek werd er in Stroe een floating finish (slechts één run) gereden. Laurens den Boer kwam met Simply Green tot 108.91 meter. Met 109.79 meter ging de overwinning naar klassementsleider Erik Peeters. Great Experience werd derde met 108.42 meter.

Klassement na vier van de dertien wedstrijden: 1. Erik Peeters, 72 punten; 2. Simply Green, 58 punten; 3. White Shadow / Up and Down, 56 punten. De eerstvolgende NK-wedstrijd is komende zaterdag in Made.

