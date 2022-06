Sliedrecht Sport D1 gaat voor de zestiende keer Europa in

• De laatste keer Europees volleybal in De Basis was afgelopen seizoen (27 oktober 2021) in de Challenge Cup tegen Oostende.

SLIEDRECHT • Sliedrecht Sport heeft zich met Dames 1 ingeschreven voor Europees volleybal 2022-2023. Het wordt het zestiende seizoen dat de blauw-witte ploeg de Europese arena binnenstapt.

Net als de afgelopen jaren wordt deelgenomen aan de Challenge Cup. De derde voorronde (1/32e finales) wordt gespeeld op 23 en 30 november. Tijdens de loting op 28 juni in Luxemburg wordt bekend gemaakt wie de tegenstander wordt.

“Ons Dames 1 heeft dankzij het behalen van het landskampioenschap wederom een Europees ticket weten te bemachtigen”, licht Sliedrecht Sport-voorzitter Cees Boer toe. “Ook al is het dan ons zestiende seizoen in Europa, deze uitdaging gaan we graag weer aan. Het is bovendien een bijzonder leerzaam traject voor onze speelsters en staf. En minstens even belangrijk: de brede steun van onze trouwe sponsoren maakt het financieel mogelijk.”

62 wedstrijden

De eerste Europese wedstrijd speelde Sliedrecht op 6 oktober 2001 tegen het Sloveense Hit Nova Gorica. Inmiddels speelden de Ablasserwaardsen 62 Europese wedstrijden, waarvan er 24 werden gewonnen. Er werd tegen 33 verschillende ploegen uit 23 landen gestreden. Het meest werd aangetreden tegen een Oostenrijks of Belgisch team: drie keer.