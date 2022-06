Jens Bassa en Jost van de Streek plaatsen zich voor NK-wielrennen

GOUDRIAAN/REGIO • Dankzij een achtste plaats op het districtskampioenschap (vijfde belofterenner) in Hardinxveld-Giessendam heeft Jens Bassa zich maandag rechtstreeks weten te plaatsen voor het NK-wielrennen op 24 juni op de VAM-berg in het Drentse Wijster.

Onder erbarmelijke weersomstandigheden maakte de Goudriaanse renner deel uit van een kopgroep van twaalf renners. In de laatste meters moest Jens Bassa lossen, onderkoeld en met een hongerklop. Maar plaatsing voor het NK was binnen, ondanks dat hij na de koers door de EHBO moest worden opgelapt.

Ronde van Papendrecht

Zaterdag was Jens Bassa al negende geworden in de Ronde van Papendrecht. Hoogbloklander Kelvin van den Dool kwam als tiende over de meet.

Nieuwelingen

De Jan van Arckel-nieuwelingen werkten hun districtskampioenschap in Leiden af. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) werd vijfde, Joris Peursum (Hardinxveld) twaalfde, Tim Verwolf (Langerak) dertiende, Daan van Werd (Oud-Alblas) 30e en Mees Bassa (Goudriaan) 32e.

Junioren

De junioren kregen het flink voor de kiezen in Hardinxveld-Giessendam. Jost van de Streek (Ottoland) liet een mooie vierde plaats noteren en mag eveneens naar het NK. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) klasseerde zich als zestiende en Jan van Heukelum (Hoornaar) als 22e.