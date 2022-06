Podiumplaats Max van Kolfschoten

BERGSCHOENHOEK/REGIO • De achtste landelijke jeugdmountainbikewedstrijd in Bergschenhoek heeft Jan van Arckel-coureur Max van Kolfschoten een podiumplaats opgeleverd. De jonge Giessenburger eindigde als derde jongen (overall vierde) in zijn leeftijdscategorie.

Overige uitslagen regiorenners:



Cat. 1: 9. Melle van Doesburg (Giessenburg).

Cat. 2: 16. Zeb Mesker (Meerkerk).

Cat. 3: 23. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 6: 4. Andreas van de Streek (Ottoland).

De volgende wedstrijd is zaterdag 25 juni in Emmen.