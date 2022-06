VV De Alblas en #078meidenvoetbal organiseren gratis clinic

ALBLASSERDAM • Na het grote succes van de eerste Skills for Girls voetbalclinic bij ZVV Pelikaan in Zwijndrecht komt #078meidenvoetbal met een tweede editie. Samen met VV De Alblas en FSN (Football Skills Nederland) zal op 15 juni een gratis voetbalclinic verzorgd worden voor meiden van 6 tot 20 jaar.

De clinic zal gehouden worden op het terrein van VV De Alblas (Sportpark Souburgh

Bas Verhoevenweg 6, 2952 AV Alblasserdam). Op woensdagavond 15 juni, vanaf 18.00 uur, krijgen de meiden een fijne voetbalbeleving. Ongeacht bij welke club ze spelen, of zelfs nog niet eens op voetbal zitten, iedereen van 6 tot 20 jaar is welkom. Aanmelden kan via info@footballskills.nl.

#078meidenvoetbal staat voor het meiden en dames voetbal in de regio Drechtsteden en nog iets verder. Achter #078meidenvoetbal zitten een aantal enthousiastelingen met liefde voor de voetbalsport.

Het platform #078meidenvoetbal zorgt ervoor dat het meidenvoetbal meer bekendheid krijgt in de regio. Niet club gebonden maar geheel onafhankelijk. “We worden enthousiast gevolgd door diverse regionale clubs als VV De Alblas, ASWH, IFC, Groote Lindt, Pelikaan, VVAC en Dubbeldam. Maar ook Feyenoord en Sparta volgen en delen ons”, aldus een van de initiatiefnemers.