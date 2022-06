Lekvogels viert 75-jarig jubileum

LEXMOND • Voetbalvereniging Lekvogels bestond in 2020 al 75 jaar. Vanwege corona was er voor de vereniging nog niet eerder gelegenheid om hierbij stil te staan en om er welverdiende aandacht aan te besteden. Nu het weer kan, doet men dit alsnog. Vanaf dinsdag 7 juni tot en met zaterdag 11 juni is er een vol programma opgesteld.

“We zijn heel blij dat we alsnog ons 75-jarig bestaan op een passende wijze kunnen vieren”, vertelt voorzitter Jan de Jong. De club is namelijk springlevend. We hebben het afgelopen jaar een mooie mijlpaal bereikt, we hebben namelijk ons 400ste lid mogen verwelkomen. We hebben er lang tegenaan gehikt, maar nu zijn we daadwerkelijk over die grens heen.”

“Sportief gezien zijn we ook niet ontevreden. Er lopen veel eigen jongens in ons eerste elftal en onze JO-19 speelde afgelopen jaar hoofdklasse. Niet gek voor zo’n klein dorp. Het geeft dus ook hoop voor de toekomst als die jongens de stap maken naar het eerste elftal.”

Jubilarissen

Maar dan over de festiviteiten. De Jong: “We hebben de afgelopen twee jaar geen nieuwjaarsreceptie kunnen houden en dus hebben de jubilarissen nog niet de eer gekregen die ze verdienen. Daar beginnen we dinsdag 7 juni dan ook mee.” Op die avond worden de jubilarissen dus in het zonnetje gezet ten overstaan van sponsoren en leden van de club. Topscheidsrechter Danny Makkelie treedt die avond op als gastspreker.

Vol programma

Op woensdag 8 juni is er vanaf 20:00 uur een grote bingo. De inloop is vanaf 19:30 uur en een bingoboekje kost 12,50 euro. Aanmelden kan via activiteitencommissie@lekvogels.nl. Op donderdag 7 juni wordt het ‘Vrienden van Lekvogels’ 7 tegen 7 toernooi gehouden. Vriendengroepen en/of bedrijventeam kunnen zich opgeven via de website. De avond wordt feestelijk afgesloten door DJ Roy Klop.

Op vrijdag 10 juni is vanaf 15:00 uur de Open Jeugd Dag. Kinderen van 4 t/m 14 jaar kunnen zich aanmelden voor een sportieve middag. Er komen twee spelers van FC Utrecht om tips en tricks te geven. Aanmelden via jeugdcommissie@lekvogels.nl. Diezelfde avond is er een Faute Party vanaf 20:30 uur in de feesttent.

Slotstuk: Lucky Ajax

Het slotstuk van de feestweek wordt op zaterdag 11 juni gevormd door de voetbalwedstrijd Lekvogels tegen Lucky Ajax. Hiervoor is men al begonnen met het mixtoernooi en na de wedstrijd wordt footballartist Nasser el Jackson verwelkomd voor een show. De avond wordt afgesloten door zanger/DJ Mark. Een ware feestweek dus.