Ilse van der Ham en Anouk Milou Borsje terug van WK: ‘Rhönradsport blijft zich snel ontwikkelen’

NIEUWPOORT • De Salto-turnsters Ilse van der Ham uit Groot-Ammers en Anouk Milou Borsje uit Langerak waren actief op WK Rhönrad in Denemarken

Het laatste WK werd gehouden in Zwitserland. In 2018 hing Ilse van der Ham in het rad en was Anouk Milou Borsje aandachtig toeschouwer bij haar oudere zus Melissa. Nu corona achter de rug is, streden de Salto-turnsters met de Rhönrad-top in het Deense Sønderborg om de medailles.

Topvorm

Ilse was dichtbij eremetaal. “In het voorjaar werd ik Nederlands kampioen allround. Ik was in topvorm en wilde op het WK op mijn favoriete onderdeel ‘rechtuit’ het podium halen. Helaas is dat net niet gelukt en dat voelt heel zuur”, sipt de 23-jarige Ammerse.

“Op een tiende punt bleef ik steken in de halve finale en dan moet je denken aan 1,5 gekromde teen. Een jurylid knippert een keer met de ogen. Zonde, want op het NK turnde ik vlekkeloos.”

Moeilijkheidsgraad

Anouk Milou (15) was minder teleurgesteld. “In tegenstelling tot Ilse was dit mijn eerste WK. Vier jaar geleden zat ik op de tribune en dat vond ik zo gaaf. Dat wilde ik ook. Na mijn kwalificatie had ik mijzelf als doel gesteld vooral lekker mijn oefeningen te draaien en daar ben ik in geslaagd.”

Net als in alle sporten komen ook de Rhönraders van ver. “In tegenstelling tot andere landen, lagen wij in totaal een jaar stil en dat merkte je aan het niveau”, weet Ilse. Anouk Milou vult aan. “De sport heeft zich de laatste jaren ontzettend ontwikkeld en blijft dat doen. In mijn klasse haalde de kampioene een 12, met moeilijkheidsgraad D.”

Stoppen

Ilse lacht. “Na de zomer richting het WK van 2024 komen er zogenaamde elementen E bij. Ik zal het niet meer meemaken, want na zeventien jaar intensief sporten ga ik er mee stoppen. Op mijn hoogtepunt, als Nederlands kampioen. Ik heb een drukke baan en een vriend, waarmee ik in Weert een huis heb gekocht. Ik ga binnenkort verhuizen en doe een stapje terug. Maar ik blijf het volgen en wil over tien jaar in Weert een Rhönradvereniging oprichten. Het is zo’n mooie sport, waarin kracht, lenigheid en balans samen komen.”

Jessica Leeuwis: “Vanaf dat Ilse lid is van Salto ben ik haar trainster. Ze is zich heel erg bewust wat je met dit toestel kan doen, Zij niet alleen. Kim Verveer was bij Salto ons eerste talentje en na haar volgden er meer. Anouk Milou is de volgende in de rij en inmiddels train ik alweer vier jonge tieners.”