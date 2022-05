Jens Bassa vijftiende in Ronde van Lieshout

LIESHOUT/GOUDRIAAN • Jens Bassa is zondag vijftiende geworden in de Grote Leo van Berlo Ronde in Lieshout.

De Goudriaanse belofterenner zat lange tijd in de kopgroep, die acht ronden voor het einde echter weer werd bijgehaald door het peloton. Vervolgens reden er dertien renners weg, waarbij Bassa niet kon aansluiten. Wel sprintte hij nog naar de vijftiende plek.