VV Groot-Ammers viert 90-jarig bestaan

GROOT-AMMERS • VV Geel-Zwart werd op 8 juni 1932 opgericht na een vergadering in café Van As. Negentig jaar later is vv Groot-Ammers een springlevende vereniging met ruim 550 leden en donateurs. De mijlpaal wordt van 8 tot en met 11 juni groots gevierd.

Eén van de vele vrijwilligers, die dagelijks op de velden te vinden is, is de 80-jarige Jaap de Wit. Voorzitter van de ‘groenploeg’ van vv Groot-Ammers. ,,Ik dacht na mijn pensionering dat ik thuis genoeg te doen had. Maar ik ben blij dat Leen de Bondt mij destijds heeft overgehaald om de groenploeg te versterken.

Jaap de Wit werd geboren in Slikkerveer. Hij begon zijn voetballoopbaan bij Bolnes en verhuisde daarna naar RVVH. ,,Ik heb daar in de jeugd en in de senioren gevoetbald. Ik trainde ook een juniorenelftal en belandde er in het jeugdbestuur. Dat vond ik leuker dan zelf voetballen.’’

Door de liefde verhuisde Jaap de Wit naar Nieuwpoort. Zoon Andre werd in 1983 lid van Groot-Ammers. Hij was destijds zes jaar. ,,Dat was nog op het oude complex aan de Sportlaan. Aan de andere kant van de dijk. André heeft daar nog training gehad van Jan Willem van Ede en de gebroeders Mühren. De verhuizing in 1988 naar het huidige complex hebben we dus ook van dichtbij meegemaakt.’’

Prachtige tijd

De Wit bleef tot en met A2 betrokken bij het elftal van zijn zoon. ,,Ik heb in die periode jaren een aantal jaar in het jeugdbestuur gezeten. In de tijd van Ria Groeneveld en postbode Kees Rietveld. Een prachtige tijd.’’

De Wit werd vervolgens grensrechter bij het eerste elftal. ,,Onder Jan Kroos en Cor Franken. Daarna ben ik nog een paar jaar elftalleider geweest met trainer Wim Looyen en spelers als Bastiaan de Groot, Christiaan Boele, Michel van der Wey en Bas de Vos. Cor van Ammelrooy was toen de vlagger. In 2002 werden we kampioen in de 4e klasse. Die foto hangt nog in de kantine.

Robot

Nadat Jaap met pensioen ging, werd hij door Leen de Bondt gevraagd om de ‘groenploeg’ te versterken. ,,Nee, ik was geen deskundige, maar door goed te kijken en te luisteren, steek je veel op. De vijf jaar oudere Leen de Bondt, hij is nu een aantal jaar geleden gestopt, leerde op zijn vijftiende al hoe hij de lijnen moest krijten. Hij is al die jaren vrijwilliger bij ‘zijn’ Ammers gebleven en nu nog steeds lid.’’

Inmiddels is er veel veranderd: ,,Een robot maait onze grasvelden. Ik kan hem vanuit huis besturen. We doen écht alles zelf, op het zomeronderhoud en het zogenaamde diep beluchten na.’’

,,Of het complex aan de behoefte voldoet? Voor wat betreft de wedstrijden hebben we ruimte zat. Maar niet om te trainen. Ons enige kunstgrasveld is van maandag tot en met donderdag overvol. Het huidige onbespeelbare grasveld voor de pupillen wordt mogelijk nog dit jaar voorzien van kunstgras en ledverlichting, zodat jong en oud daar kan trainen en er ook jeugdwedstrijden kunnen worden gepland.’’

Noodlot

Groot-Ammers pakte zaterdag de laatste strohalm op een langer verblijf in de derde klasse. Toch kan het nog voor de derde keer in de historie nog fout aflopen tijdens de viering van een jubileum. In 1982 degradeerde Ammers bij het 50-jarig bestaan en ook op de 75ste verjaardag sloeg het noodlot toe.

,,We zijn nog niet gedegradeerd. Jammer als dat toch gebeurt,’’ vindt Rolf Kamsteeg, die in november de voorzittershamer overnam van Frits van Drenth en als tiende preses van de Ammerse club de boeken in gaat.

,,Zeker ook voor de penningmeester. Maar de historie leert ook dat we steeds weer terugkomen. En ook in de vierde klasse staan er leuke derby’s op de rol. Als we degraderen moeten we vooral naar de toekomst kijken. In de jeugdafdeling is met het oog op die toekomst het beleid al aangepast. Er wordt bij de diverse selectieteams op een hoger niveau getraind. Daar zal ook het eerste elftal straks weer de vruchten van plukken.’’

Korfbal

Kamsteeg is opgegroeid in de korfbalwereld. ,,Ik ben geboren in Boven Hardinxveld. In die gemeenschap is er maar één optie op sportief gebied: korfballen bij HKC. Ik heb nog in het eerste team gespeeld. Mijn broer is nu voorzitter van die club. Ik heb ook gevoetbald. Als twintiger een paar jaar in een lager elftal op zaterdag en als dertiger een paar jaar op zondag.’’

Kamsteeg verhuisde in 2007 naar Groot-Ammers. ,,In 2015 werd mijn zoon Siem zes en hij wilde op de voetbal. Ik heb hem twee jaar getraind. Maar training geven was niet écht mijn ding. Ik werd door Johan Schep gevraagd om in de jeugdcommissie te komen. Daar kon ik wel mijn ei wel kwijt. Ik was op papier jeugdsecretaris, maar nadat Johan ziek werd, ben ik voorzitter geworden.’’

Vorig jaar werd ik gevraagd om de voorzittershamer van Frits van Drenth over te nemen. Ik vond dat wel een uitdaging. Ik heb wel gewacht tot ik een geschikte opvolger bij de jeugd had gevonden in de persoon van Anouk Gelderblom.’’

Dagelijks

Rolf Kamsteeg is bijna dagelijks en vaak tot ’s avonds laat voor de voetbal in touw. ,,Er is veel werk te verrichten. Als jeugdvoorzitter heb je alleen te maken met interne zaken. Als voorzitter ook met externe partijen zoals de gemeente en andere clubs. En ik ben een voorzitter van de hele vereniging. En voetbalvader. Behalve mijn zoon is ook mijn dochter Floor sinds kort aan het voetballen.’’

Kamsteeg, die ook deel uit maakt van de jubileumcommissie, kijkt uit naar de festiviteiten van 8 tot en met 11 juni. ,,Bij mijn aantreden waren de plannen er al. Het is een prachtig programma waar de hele gemeenschap van kan mee genieten. Met dank ook aan onze sponsors, die ons ondanks de coronacrisis trouw zijn gebleven. Voor hen is er dan ook een speciale VIP-avond.’’

Jubileumprogramma in het kort

Woensdag 8 juni

Sport- en spelmiddag

Feyenoord Soccer Schools voor pupillen

Pubquiz

Donderdag 9 juni

VIP-avond (voor sponsoren) met o.a.:

Walking dinner (door ’t Raadhuis)

Enter-trainer Jan van Setten

Live optreden van zanger Ger Vos

Vrijdag 10 juni

Receptie met aansluitend een feestavond met DJ Henry Wessels en een live-optreden van een ‘mystery guest’

Zaterdag 11 juni

Feyenoord Soccer Schools voor junioren

Zeskamp

Foodtruck ‘Festival’