Degradatie akelig dichtbij voor Triade

NIEUWPOORT • Concurrent Gemini bezorgde Triade zaterdag de zesde nederlaag op rij. Degradatie uit de derde klasse komt nu akelig dichtbij voor de Nieuwpoortse korfballers.

Triade trad in Gouda zwaargehavend aan; de opstelling was noodgedwongen op vier plaatsen gewijzigd. Tot 2-2 ging het gelijkop, daarna nam Gemini het heft in handen. Aan strijdlust geen gebrek bij Triade, maar het tij kon niet meer worden gekeerd: 17-14.

Op papier is handhaving nog mogelijk voor de groenwitten, maar gezien het zware resterende programma moet gevreesd worden voor degradatie. “Echt alles zat tegen. Een andere wedstrijdbal, een wedstrijd op gras, een gewijzigde opstelling. Het zijn zaken waar we het hele seizoen al mee te maken hebben, maar dat neemt niet weg dat ons spel niet is zoals het moet zijn. We hebben nog kans en daar gaan we zeker voor, maar die kans is wel flinterdun”, aldus aanvoerder Menno den Hartog, die zelf goed was voor acht treffers.