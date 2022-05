Isis Versluis derde in Lieshout

• Isis Versluis werd het tweede meisje in Lieshout. (Foto: Privéfoto)

LIESHOUT/MEERKERK • Een dag na haar overwinning bij de meiden tijdens de landelijke MTB-wedstrijd in Venlo presteerde Isis Versluis ook uitstekend op de weg.

In de stromende regen had de Meerkerkse jeugdrenster van Jan van Arckel in de Ronde van Lieshout zondag aanvankelijk moeite met het hoge tempo.

Maar halverwege de koers dichtte Isis knap het gat naar de voorste groep en sprintte ze naar de derde plek (tweede meisje).