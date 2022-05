Red Dream scoort twee derde plaatsen

LOERBEEK/ERICHEM/BLESKENSGRAAF • Red Dream is afgelopen weekend zowel in Loerboek (vrijdagavond) als in Erichem (zaterdag) derde geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo van de NTTO.

Laurens van Vuuren zat dit keer achter het stuur van de Bleskensgraafse tractorpuller. Door de twee derde plaatsen is Red Dream in de NK-tussenstand gezakt van de tweede naar de derde plaats.

In Loerbeek won Red Devil met 94.98 meter, Red Dream kwam tot 59.54 meter. Ook in Erichem haalde Red Dream de finale, die wederom gewonnen werd door Red Devil (97.44 meter). Red Dream liet een afstand van 93.35 meter noteren. Red Devil leidt in de competitie met 80 punten, voor The Sound of Dynamite (66) en Red Dream (62).

De volgende wedstrijd is vrijdag 24 juni in Staphorst.

Klik hier voor een filmpje vanuit Loerbeek

Klik hier voor een filmpje vanuit Erichem