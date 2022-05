Zevende plaats Simply Green

• Simply Green in actie in Staphorst.

ERICHEM/BRANDWIJK • Simply Green is zaterdag in Erichem zevende geworden in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Top van de NTTO.

Marien den Besten stuurde het groene gevaarte naar 100.33 meter in de kwalificatierun en dat was onvoldoende voor plaatsing voor de finale. Erik Peeters zette met 103.08 meter in de finale de beste afstand neer, gevolgd door Van Stappust met 100.33 meter en Secret of the Valley met 99.22 meter.

Na drie van de dertien wedstrijden staat Simply Green met 41 punten vijfde in de NK-tussenstand. Erik Peeters leidt met 52 punten. De volgende wedstrijd is zaterdag 11 juni in Stroe.