Red Dream derde in Achterberg

ACHTERBERG/BLESKENSGRAAF • In de derde nationale wedstrijd Farmstock 4,5 ton SuperSport Promo van de NNTO is de Bleskensgraafse tractorpuller Red Dream als derde geëindigd.

In Achterberg ging de zege naar Red Devil (87.50 meter), Sound of Dynamite eindigde als tweede. Deze twee tractoren hadden zich geplaatst voor de finale, waarin Sound of Dynamite overigens niet startte vanwege technische problemen. De 91.84 meter van Red Dream, met Lean van Rees achter het stuur, in de kwalificatierun was goed voor de derde plek.

In de NK-tussenstand na drie van de elf wedstrijden staat Red Dream nu op de gedeelde tweede plaats.

De volgende twee wedstrijden zijn vrijdag 27 mei in Loerbeek en zaterdag 28 mei in Erichem.

Klik hier voor een video